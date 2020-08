La stella bianconera, ieri in tribuna nel ko contro la Roma, posta una foto dei festeggiamenti per il 36esimo scudetto bianconero, secondo per, che non ha intenzione di lasciare la Vecchia Signora: "Sono felice di aver vinto due dei nove scudetti consecutivi della Juventus. Sembra facile ma non lo è! Anno dopo anno, con talento, dedizione e duro lavoro puoi raggiungere i tuoi obiettivi e migliorarti di continuo! E ora voglio vincere il mio terzo scudetto".