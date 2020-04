Cristiano Ronaldo "ha le valigie a portata e un jet privato pronto a decollare". Come scrive Tuttosport "restano alte le probabilità che il gruppo possa tornare al completo solo a scaglioni e che i primi giorni di sedute siano a ranghi ridotti. Ma considerando che comunque si dovranno eseguire le trafile delle analisi e che gli esercizi saranno a gruppi e con distanze ben definite, non sarà nel caso problematico continuare a gestire alcuni elementi a distanza ancora per qualche giorno".