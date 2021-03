In occasione del Gran Galà del calcio, Cristiano Ronaldo è intervenuto a Sky, spiegando: "È stato un anno strano ma positivo, che nessuno si augurava, ma a livello personale e di squadra è stato positivo. Abbiamo vinto lo scudetto, giocare negli stadi vuoti inizialmente è stato difficile. La Champions ci è sfuggita ma il calcio è così".



SUL GOL CON LA SAMP - "Tra i gol di testa è stato il più bello, di sicuro".



RINGRAZIAMENTI - "Li rivolgo ai miei compagni, senza di loro non sarebbe stato possibile. Grazie anche ai calciatori che mi hanno votato, mi sento molto fortunato. Fiducia, costanza e passione sono il segreto per continuare a godersi il calcio. Questo è l'aspetto più importante: per sentirmi motivato questi elementi devono coesistere, altrimenti non è possibile giocare a questo livello con 35, 36, 37 o 40 anni, senza una disciplina così grande".