Al 39' di Juventus-Fiorentina, Cristiano Ronaldo non ha perso l'occasione di scrivere il suo nome nella storia bianconera. Infatti, segnando il 29esimo gol stagionale con la maglia della Juve, ha aggiunto una giornata alla sua striscia aperta di giornate consecutivamente a bersaglio: sono nove in totale (15 reti nelle ultime 12), esattamente come fece David Trezeguet nel 2005. Ora, il mirino ha spostato il suo obiettivo, con CR7 che punta al record della Serie A fatto siglare da Batistuta nel '94-'95 e da Quagliarella nella scorsa stagione. 11, ecco il prossimo numero che Ronado ha in testa, dopo aver superato Dragowski su rigore contro la Viola.