Cristiano Ronaldo insegue Fabio Quagliarella in vetta alla classifica dei marcatori: il fenomeno portoghese, giunto a quota 21 gol fin qui, è a -2 dall'ex attaccante bianconero, che sta vivendo una stagione da sogno con la maglia della Sampdoria. A pari merito con CR7, anche Krzystof Piatek del Milan e Duvan Zapata dell'Atalanta. Se dovesse riuscire a diventare capocannoniere, Ronaldo sarebbe il sesto giocatore di sempre a riuscirci nella propria stagione d'esordio in Serie A: Istvan Nyers nel 1948/49 segnò 26 gol in 36 partite nell'Inter, Gunnar Nordhal nel 1949/50 arrivò a quota 35 reti in 37 partite nel Milan, John Charles toccò quota 28 gol in 34 partite nel 1957/58 con la Juventus, seguito sempre in bianconero da Michel Platini nel 1982/83, con 16 gol in 30 partite, prima dell'ultimo a riuscirci, Andriy Shevchenko, autore di 24 reti in 32 partite nel 1999/2000 con la maglia del Milan.