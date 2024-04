Scaroni: 'Pioli sarà l'allenatore del Milan fino a fine stagione, poi la dirigenza farà le sue valutazioni'

C’è anchetra gli ospiti dell’evento organizzato dal quotidiano Il Foglio presso lo stadio di San Siro. Teatro soltanto 48 ore fa del trionfo dell’Inter nel derby e della conseguente vittoria dello scudetto numero 20 del club nerazzurro. Si è partiti da questo nella chiacchierata col numero uno della società rossonera: "Tutto sommato abbiamo passato anche questa, e possiamo dire che l'Inter ha meritato questo scudetto. Ho fatto i complimenti ai miei interlocutori Marotta e Antonello"., che già in un recente passato si era espresso sul futuro della panchina del Milan, ha affrontato in questo modo uno dei temi di maggiore attualità, quello del destino di“Se posso confermare che non sarà più il nostro allenatore? No, non ve lo confermo.Conto che Pioli ci faccia vincere le partite che vogliamo vincere per garantirci il secondo posto., vorrei evitare questo tema fino a fine stagione". Il contratto col Milan del tecnico emiliano è in scadenza nel giugno 2025, ma già in questi giorni il patron Gerry Cardinale ha iniziato a raccogliere i pareri del suo consulente Zlatan Ibrahimovic, del responsabile dell’area tecnica Geoffrey Moncada e dell’amministratore delegato Giorgio Furlani per valutare anche una lista di profili nel caso in cui si decidesse di procedere all’esonero.- Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha poi risposto ad una domanda se il rendimento di qualche giocatore lo avesse deluso: "Non è che mi hanno deluso,".- Non è mancata poi una battuta, che in un’intervista rilasciata a Repubblica a dicembre utilizzo toni molto critici verso il presidente rossonero: "Non l'ho più sentito,. Mi auguro che non sia questo il caso di Maldini, a cui auguro ogni soddisfazione".