La Juventus e il Monza sono vicinissimi e un accordo per il trasferimento in Brianza di Nicolò Rovella. Per la conclusione della trattativa che porterà il centrocampista classe 2000 nella squadra allenata da Giovanni Stroppa mancano solo alcuni dettagli, che dovrebbero essere limati entro la fine di questa settimana. La formula dovrebbe essere quella del prestito secco.