La Juventus dovrà presto decidere quale futuro designare per tre giovani di grande prospettiva. Nicolò Rovella, in prestito al Genoa, è quello che ha più possibilità di far parte della rosa bianconera il prossimo anno, questo secondo la Gazzetta dello Sport. Nicolò Fagioli potrebbe restare invece alla Cremonese, soprattutto in caso di promozione in serie A. Per Fabio Miretti, che sta giocando nelle giovanili della Juve ma ha già debuttato con la prima squadra, la via più probabile è quella di un prestito.