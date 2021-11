Il disastroso avvio di campionato della Juventus sta spingendo i dirigenti bianconeri ad accelerare il processo di rinnovamento della squadra, portando a Vinovo volti nuovi già con l'apertura del mercato di gennaio.



Tra coloro che potrebbero andare a rinforzare l'organico di Massimiliano Allegri c'è anche Nicolò Rovella, una delle poche note liete dell'inizio di stagione del Genoa. Il centrocampista lombardo, che compirà 20 anni tra poco più di un mese, fu acquistato dalla Juve nel corso dell'ultimo mercato invernale. Gli accordi tra i due club prevedono che Rovella resti in prestito nella società che lo ha cresciuto e lanciato nel grande calcio almeno fino al prossimo giugno.

Le esigenze di rinnovo dei bianconeri, tuttavia, potrebbero modificare tale data, anticipando di sei mesi lo sbarco dell'Harry Potter rossoblù in bianconero.



In tal caso al Grifone dovrebbe essere corrisposto un indennizzo per il semestre di mancato utilizzo del giocatore che potrebbe essere non necessariamente di tipo economico ma più verosimilmente tecnico. Resta da capire chi potrebbe compiere il percorso inverso spostandosi da Torino a Genova.