In attesa del prestito di Rovella dalla Juventus, il Monza cerca un altro centrocampista sul mercato: Galliani ha riallacciato i contatti per il portoghese Xeka, svincolatosi a parametro zero dai francesi del Lille. Intanto si continua a trattare con il club turco del Galatasaray per l'esterno destro franco-camerunese Sacha Boey (classe 2000 ex Rennes e Digione). In uscita il centrocampista Valoti è richiesto dal Brescia in Serie B.