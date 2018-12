Un colpo in difesa a gennaio per subito oppure per giugno. Laè pronta a mettere in moto la macchina del calciomercato e. Un affare "alla Caldara", acquistato a gennaio per battere la concorrenza, ma lasciato in prestito all'Atalanta, che però, in caso di offerte irrinunciabili per uno dei giocatori attualmente in rosa (su tutti), potrebbe anche arrivare subito a Torino.La priorità del dse del vice-presidente, che in questa trattativa gioca comunque un ruolo importante, è quella di provare a portare a Torino il talentoPer il difensore classe '99 c'è una ricchissima concorrenza (Barcellona su tutte) e il rischio asta si sta facendo sempre più alto. La Juve ha dalla sua(e qui entra in gioco Nedved) che ha già portato de Ligt in visita a Torino per ben due volte, ma trattare con i Lancieri non sarà facile.Per questo, secondo Tuttosport, la Juventus ha iniziato a prendere seriamente in considerazione un'alternativa. Il nome più caldo, anche in virtù dei rafforzatissimi rapporti con il super agente portoghese, è quello diè il giocatore di cui il ds Paratici e l'agente di CR7 hanno parlato più spesso nei loro incontri.ma con il Benfica si può trattare e Mendes ha una corsia preferenziale.