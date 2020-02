Il difensore della Juventus Daniele Rugani parla a Sky Sport in vista del prossimo impegno di Champions League contro il Lione: "Iniziamo a sentire l brivido delle fasi finali, delle partite in cui si decidono i bilanci della stagione. Siamo carichi ed entusiasti di affrontare queste partite".



SPAL-JUVE - "Sarà importante e difficile, Ferrara negli ultimi anni è sempre stata complicata. Ci servono punti, sarà fondamentale portarli a casa tutti".



ATALANTA - "E' quella che spicca di più, ma per me non è una sorpresa: la conosciamo e ci ha abituato a queste imprese, ma tutto è aperto in vista del ritorno".



LIONE - "Non vediamo l’ora di affrontare il Lione, è una sfida importante e andremo là per fare la partita e segnare. Sarà un match bello e difficile, ma siamo pronti perché è uno dei principali obiettivi che abbiamo".



MINUTAGGIO - "Naturale che chiunque vorrebbe giocare di più. Io cerco di fare del mio meglio, di farmi trovare pronto quando la squadra ha bisogno di me e il mister mi manda in campo. Voglio dare il mio contributo alla squadra perché siamo in un momento molto importante. Spero di farlo, da qui alla fine".