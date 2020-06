Gli infortuni di Giorgioprima e Merihpoi hanno “costretto” la società bianconera a trattenerlo, ma la Juve ha le idee chiare sul suo futuro: è in uscita, la volontà è di cederlo anche per ragioni di bilancio. La crescita auspicata, nonostante l’arrivo di Maurizio Sarri, non c’è mai stata. Per il cartellino del difensore classe 1994,- Il direttore sportivo bianconero Paratici l’ha offerto alla Roma,o. Sul tavolo anche i nomi di Cengiz Under e Justin Kluivert, ma solo sullo sfondo: è il trequartista ex Inter il pallino della Juventus. La società bianconera riflette anche sull’opportunità di, due giocatori in cima al taccuino bianconero. Ma l’ostacolo è lo stesso delle scorse finestre di mercato:. Un ostacolo importante per la cessione di Rugani, che anche l’anno scorso era stato accostato al Napoli e al Milan in Italia, allo Zenit in Russia e al Wolverhampton in Inghilterra. Troppo alte le richieste del giocatore, che alla fine è rimasto alla Juve, ma senza trovare grande spazio. Prima della sosta forzata: 3 in Serie A, 2 in Champions League e 2 in Coppa Italia. Una riserva di lusso, che la Juve vuole cedere in estate.