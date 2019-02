Anche Daniele Rugani è finito nel mirino delle critiche dopo le ultime disastrose prestazioni della difesa della Juve. Niente che possa in ogni caso intaccare il suo ruolo all'interno del progetto bianconero. La promessa del rinnovo di contratto, nata dopo il rifiuto alla maxi-offerta del Chelsea rifiutata dalla Juve, è infatti pronta ad essere mantenuta. Manca ormai solo la firma sul nuovo contratto di Rugani che lo legherà al club bianconero fino al 2023 con ingaggio aumentato fino a 3 milioni netti più bonus rispetto agli attuali 1,7 milioni netti più bonus. Dovrebbe essere quindi questo il quarto rinnovo di contratto stagionale, dopo quelli firmati da Sami Khedira, Miralem Pjanic ed Alex Sandro. Non sarà l'ultimo, il prossimo potrebbe essere quello di Rodrigo Bentancur, mentre la Juve continua a trattare con il Boca Juniors per cancellare la clausola del 50% sulla futura rivendita in favore degli argentini.



PASSAGGIO DI TESTIMONE – Il rinnovo a priori non renderà incedibile Rugani anche per la prossima stagione. Ma in questo momento una cessione non è assolutamente in programma, nonostante i tanti altri club interessati e la richiesta di maggiore spazio da parte del giocatore. La Juve lavora sul mercato per il restyling della difesa: si ragiona su un arrivo immediato di Cristian Romero, si insegue anche un big. E in tutto questo valzer di centrali, la Juve vorrebbe continuare a trattenere Rugani quale alternativa affidabile, in ogni caso ancora di ampia prospettiva. Ragionamenti di mercato forse prematuri. I tempi invece sono quelli giusti per il rinnovo.