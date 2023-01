Daniele Rugani ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juventus sull'Udinese: "Lo sapevamo che sarebbe stata difficile. Ultimamente facciamo spesso partite così ma sappiamo quando sia importante stare lì a soffrire da squadra, solidi. Le occasioni le creiamo e sappiamo che possiamo far male. Bene così, è una vittoria che ci voleva, continuiamo la nostra scia e magari ci avviciniamo".



COME LA BBC? - "Mi sento di dire di sì perché è successo in altre stagioni che ci sono stati momenti di difficoltà e la squadra si è raccolta e tutti uniti abbiamo trovato la soluzione al momento di difficoltà. Quest'anno ci sono state difficoltà, siamo stati bravi a compattarci, il mister ci ha dato una buona lettura tattica e insieme ci siamo uniti e stiamo facendo delle belle cose. Dobbiamo continuare così, la stagione è lunghissima e dobbiamo continuare a macinare".



LA PRIMA PARTE DI STAGIONE - "Sono delle dinamiche che non ti spieghi nel calcio. La squadra è la solita, i giocatori sono i soliti. Qualcuno abbiamo recuperato ma non c'è stato un cambio di squadra enorme. Sono momenti difficili da spiegare e sono capitati in altre stagioni. Sono momenti in una stagione che capitano e quando una squadra si compatta e trova il modo di capovolgere un momento difficile, sono segnali importanti. Penso sia più una motivazione mentale. Era un momento che eravamo fragili. La sensazione di solidità è quella che la Juve deve avere e questa mossa ci ha dato certezze. Ora dobbiamo esser bravi noi a portarle avanti. Sappiamo quanto sia lunga la stagione e quanto dobbiamo pedalare".



VIALLI - "E' stato un momento bellissimo. Anche ad inizio partita le parole di Pessotto. E' stato un tributo troppo bello e troppo giusto per una persona del genere che ha lasciato tantissimo non solo al calcio ma alle persone umane. Io penso di avere più screenshot delle sue frasi di non so cosa. Una è questa: ‘La vita è il 20% quello che ti succede e l'80% è come reagisci a questo. Sono insegnamenti di vita bellissimi. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo avrà qualcosa in più nella vita che si porterà dietro’”.