Tra i giocatori in scadenza della Juve c'è anche Daniele Rugani, con ingaggio pesante per quel ruolo da riserva affidabile. Sono 3 i milioni netti previsti dal suo stipendio, ma alla Continassa si ragiona con convinzione su un rinnovo per poter spalmare l'ingaggio: scadenza da posticipare dal 2024 al 2026, ingaggio non superiore al milione e mezzo. Questa la proposta, poi si vedrà.