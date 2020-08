Daniele Rugani verso una nuova permanenza alla Juve. Su Facebook, il padre del difensore Ubaldo ha scritto: ​"Con 5 scudetti, 3 coppe Italia, 2 supercoppe, 10 gol in carniere e 100 partite nella Juve (180 in Serie A) a 26 anni si va ad iniziare la sesta stagione nella Juve (ottava tra i professionisti) con voglia e determinazione. Forza big Ruga!". I bianconeri in effetti stanno trattando la cessione di Romero all'Atalanta a titolo definitivo. Rugani può restare ancora in bianconero.