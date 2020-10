Daniele Rugani è in uscita dalla Juventus: la proposta del Valencia è un prestito con obbligo, ma a cifre molto basse per il club e con ingaggio ridotto per il giocatore. Il Rennes ci riprova, punta a prendere uno tra il bianconero e Foyth del Tottenham, in prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda la Premier, c'è apertura del difensore, ma solo per Londra (quindi sì West Ham, no Newcastle, che ha fatto l'offerta migliore, prestito con riscatto a 18 milioni, o Leeds).