Intervistato in vacanza da TMW, il difensore della Juventus, Daniele Rugani, risponde così ai rumors dei mercato sull'ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo, che sarebbe stato offerto alla Roma: "Ronaldo-Roma? Io sono in vacanza, leggo zero notizie e zero tutto. Questa me l'hanno detta, ma non ho idea se sia vero o no. Vediamo".