Una vittoria arrivata all’ultima curva, una vittoria da Juventus. Che ringrazia Cuadrado per i tre punti vitali contro un’ottima Fiorentina. Sterzata e controsterzata, destro a infilare Terracciano e poi solito balletto sotto la curva dei tifosi bianconeri. Juan non tradisce mai nei momenti più delicati, leader di una squadra che ha bisogno di ritrovare lo spirito degli anni vincenti. Per farlo servirà sicuramente il carisma, l’esperienza e la classe del nazionale colombiano che ha il contratto in scadenza nel prossimo luglio.Ma dalle parti della Continassa hanno deciso di anticipare i tempi e già nel giro di 15 giorni dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Juan resterà alla Juve per altre due stagioni, resta solo da capire se arriverà un accordo di un anno con opzione per il secondo o direttamente fino al 2024.sul rendimento. La storia tra Cuadrado e la Juve è sempre più salda, mancano solo le firme di rito.