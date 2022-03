: la Juve gli regala un primo tempo di sostanziale riposo, nella ripresa c'è bisogno di lui e risponde presente.: perfetto il cross per Vlahovic, bella prestazione.sovrasta Djuric, non sbaglia più.: un tempo per tornare a prendere le misure (1' stfa quello che deve per ripartire dopo l'erroraccio di Champions).: diffidato, si prende un giallo per simulazione sul 2-0, rovinando una prova di qualità in fase di spinta.: fa il suo, ha dato tutto in stagione e ora ne ha poco (46' st).si limita come sempre all'essenziale (25' st: entra malissimo, sbaglia tutto).bene quando c'è da recuperare palla, ordinato nell'impostazione in mediana.parte malino, poi guadagna fiducia.: subito in gol, un altro se lo divora, poi mette Vlahovic solo davanti alla porta. Da seconda punta pura ha tutta la libertà che vuole per fare la differenza. E domani si riparlerà di rinnovo (13' stnon entra nel modo migliore in campo)un assist e un gol, con Dybala si trova a meraviglia, molto più che con con Morata o Kean. Resiste novanta minuti senza farsi condizionare dalla diffida (45' st).All.la coppia Dybala-Vlahovic è un'altra cosa, il calo del secondo tempo è però preoccupante.almeno un paio di interventi decisivi, sui gol non può nulla.quando viene puntato va in affanno, si perde Vlahovic sul raddoppio.giornata sbagliata per provare a limitare Vlahovic.anche dalla sua parte è un po' troppo semplice sfondare.si perde tra Cuadrado e De Sciglio (24' stne ha solo per uno spezzone)almeno combatte, non è poco (1' stfa cambiare passo alla squadra soprattutto in fase di pressione)compassato ma non è lui l'anello debole (32' st).non impensierisce Pellegrini come potrebbe.gli unici segnali di vita sono suoi (32' st).non si vede mai (15' stil suo ingresso dà una bella scossa alla squadra).brutta storia fare a sportellate con De Ligt.All.: regala un tempo alla Juve, la reazione della ripresa non basta.