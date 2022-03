: da una parte i bianconeri che devono riscattarsi dopo il brutto ko per 0-3 col Villarreal che è costato l'eliminazione dalla Champions, dall'altra la squadra di Davide Nicola ultima in classifica a -9 dalla zona salvezza e con quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite.- I granata hanno fermato Milan e Sassuolo ma sempre in casa, lontano dall'Arechi i risultati non sono un granché: 9 sconfitte su 13 partite, 32 gol subiti e appena 10 fatti., è quarta in lotta per un posto in Champions League e l'ultimo ko in campionato è del 27 novembre contro l'Atalanta.- Allegri dà spazio a Perin tra i pali, in difesa. L'ex romanista agirà sulla fascia sinistra e De Sciglio dall'altra parte; ancora out Bonucci, Chiellini-de Ligt è la coppia centrale. Davanti il dubbio era sulla spalla di Dusan Vlahovic: Dybala ha vinto la corsa con Kean e Morata che si accomoderanno in panchina. Dall'altra parte Ruggeri ha vinto il ballottaggio con Ranieri, Nicola preferisce Radovanovic a Ederson e: Szczesny; De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Danilo, Rabiot; Vlahovic, Dybala.: Allegri.: Sepe; Ruggeri, Fazio, Gyomber, Mazzocchi; Zortea, Radovanovic, L. Coulibaly, Perotti; Djuric, Bonazzoli.Nicola.