Dusan Vlahovic ha avuto un ottimo impatto con il mondo Juve: gol all’esordio contro il Verona, autogol procurato nella gara successiva in Coppa contro il Sassuolo. Ottima anche la prima in Champions con la rete-lampo a Vila-Real, oltre a una splendida doppietta ad Empoli. Ma i numeri, complice anche un po’ di sfortuna (la traversa di ierilaltro nel ritorno con gli spagnoli, per esempio) si fermano qui. 10 partite, appena 3 condite da reti. Allegri ha spuntato anche il serbo? Forse. Di certo è ancora presto per emettere giudizi, ma non aver mai tirato verso la porta nella gara con lo Spezia è qualcosa di insolito: tanto che alla Fiorentina, anche nel periodo meno brillante della stagione in corso, non era mai successo.



ADATTAMENTO – Abituato da Prandelli e poi da Iachini a giocare in un 3-5-2, il serbo ha sofferto molto in avvio di stagione il passaggio al 4-3-3 e allo status di punta unica con Italiano. Dal 28 agosto, data del gol di testa contro il Torino, al 31 ottobre (tripletta allo Spezia), nessun acuto su azione: solo 3 rigori (due contro l’Atalanta e uno contro l’Udinese) e una punizione (contro il Cagliari). Da dopo lo Spezia, quindi con tre mesi di lavoro alle spalle compreso il ritiro estivo, Vlahovic è tornato a segnare con continuità.



LA STORIA SI RIPETE? – Dunque Allegri dovrà aspettare tre mesi per avere il vero Vlahovic? Probabilmente anche cinque, dato che non c’è stato nessun ritiro estivo all’arrivo del bomber a Torino. Lo stesso Italiano, nello spiegare le difficoltà di Piatek e Cabral, ha rimarcato l’assenza di un periodo di lavoro come quello condiviso in Trentino con il suo vecchio attaccante. Di certo le poche occasioni create dalla squadra non aiutano il numero 7 a prendere confidenza con il gol in bianconero, che manca dal 26 febbraio ma non tarderà ad arrivare, magari già domenica contro la Salernitana. I meccanismi vanno oliati, la Juventus va avanti con il progetto a lungo termine. Dunque la pazienza per mettere Vlahovic nelle condizioni migliori per scatenare tutto il suo potenziale, in teoria, non manca, E sullo sfondo c’è una Champions, la prossima, da raggiungere anche con i gol del Dusan in fase di adattamento.