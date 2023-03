Juve-Salernitana è il posticipo serale della domenica della 26esima giornata di Serie A con fischio d'inizio all'Allianz Stadium a partire dalle 20.45. Una gara fondamentale per Massimiliano Allegri che deve riscattare il ko subito contro la Roma e continuare a rilanciare la propria rincorsa per un piazzamento Champions che sembra inaspettato, ma su cui pesa il -15 che resta sub judice. I bianconeri sono in emergenza in attacco con Chiesa e Di Maria alle prese con problemi fisici e Kean squalificato. L'ultima spiaggia per la Sampdoria di Dejan Stankovic sembra invece già passata, ma l'aritmetica, per la salvezza dice che tutto è ancora possibile.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Juve-Sampdoria, calcio d'inizio alle 20.45 di domenica 12 marzo all'Allianz Stadium di Torino sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn



LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé; Vlahovic.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello; Cuisance, Jesé; Gabbiadini.