La Juventus è pronta a fare la rivoluzione. Come scrive Tuttosport, Fabio Paratici si prepara a cedere diversi giocatori: Khedira, Matuidi, Douglas Costa, Rugani, De Sciglio, Bernardeschi, Pellegrini, Romero, Higuain e uno tra Ramsey e Rabiot. Tutti questi giocatori sono sul mercato e solo per cash (vedi Douglas Costa) o da inserire in qualche scambio (come Bernardeschi), la Juve valuta la cessione.