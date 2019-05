, in vista di un caldissimo mercato estivo, resta in stand-by in attesa di definire la permanenza o meno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. E' innegabile, però, che siasulla sinistra che Joaosulla destra siano sulla graticola, dopo una stagione tutt'altro che convincente per entrambi. La seconda consecutiva per il terzino brasiliano, quella d'esordio per il portoghese, che ha mostrato il proprio meglio soltanto nella prima parte di stagione. Innegabile anche che Leonardoe Mattiasiano senza dubbio riserve di lusso, ma non possano bastare da soli a tenere salde le redini del reparto.