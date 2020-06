“L’ho trovato meglio rispetto a quando abbiamo interrotto la stagione. […] Ha pagato un disagio mentale, ma ha capito che non deve perdere fiducia nei suoi mezzi”. Parole e musica di Maurizio Sarri, che ieri si è espresso così su Miralem Pjanic, che gli sta dando qualche grattacapo per la formazione di domani. Sarri ha infatti il dubbio sul bosniaco: se la gioca con Matuidi, dato inizialmente per favorito.