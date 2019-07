Dopo la vittoria ai rigori contro l’Inter in International Champions Cup, l’allenatore della Juve Maurizio Sarri ha così parlato in conferenza stampa da Nanchino: “De Ligt ha giocato la parte di partita in cui abbiamo fatto peggio, ma non ha alcuna responsabilità su questo".



RONALDO - "Cristiano ha fatto la solita gara di ottimo livello, possiamo migliorare molto in fase offensiva e lui può venire messo ancora più in risalto da questo".



MIGLIORAMENTI - "Progressi rispetto alla scorsa partita? Tutto sommato abbiamo fatto una partita simile a quella col Tottenham, con un primo tempo sotto ritmo, costretti a difendere bassi. La prima mezz’ora del secondo tempo l’abbiamo fatta, con più coraggio, con pressione, in quella fase di partita l’abbiamo presa in mano bene, dobbiamo migliorare nella capacità di fare pressione in avanti per recuperare palloni, devo fargli cambiare modo di pensare in fase difensiva. Sono partite che lasciano il tempo che trovano. Il caldo era mostruoso, il terreno non era di ottimo livello. Stamane ho sbagliato io, abbiamo fatto solo 45 minuti di allenamento con una temperatura mostruosa e abbiamo pagato anche questo. In spogliatoio ho solo detto che si possono accettare tutti gli errori dal punto di vista dei movimenti, ma non volevo vedere passività, potevamo sbagliare, ma difendendo in avanti e non all'indietro e i ragazzi hanno recepito questo".



BUFFON - "È un combattente nato, nel momento di difficoltà si è fatto trovare pronto. Sarà tenuto in forte considerazione, ma siamo stati chiari fin da subito con lui: il titolare per noi è Szczesny".



RABIOT - "Deve migliorare. Ma d'altronde viene da una stagione in cui ha giocato poco. Sono stato sorpreso di come ha giocato al centro del campo".