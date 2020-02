Al termine del 3-0 sulla Fiorentina, Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn, spiegando: "Abbiamo tanti giocatori offensivi straordinari, le soluzioni sono tante ma non semplici da mettere insieme. Loro avevano una difesa bassa, Douglas si è allenato con continuità, ho preferito mettere lui per dare più ampiezza. Lasciare fuori Dybala mi dà amarezza, è una bestemmia. Ma devo pensare anche all'equilibrio. Abbiamo momenti di grande ritmo e altri di passivilità, bisogna essere il più continui possibile".



SUI SINGOLI - "Cristiano continua a segnare a ripetizione e per lui è importante mentalmente. Fisicamente sta bene, sta facendo la differenza. Anche gli altri attaccanti hanno fatto bene, tenere fuori qualcuno è sempre un problema".



SU PJANIC - "Se Pjanic veniva a prendere il pallone, facilitava il compito ai loro attaccanti. La scelta tattica quindi è stata di farlo ricevere più avanzato".



SU DOUGLAS COSTA - "E' importantissimo. Ha qualità particolari, è rapidissimo, dribbla. Gli infortuni l'hanno fermato ripetutamente, ora sta crescendo di condizioni e in partite così può diventare un'arma importante".



SUI GOL DEI CENTROCAMPISTI - "E' problematico vedere tanti gol dal centrocampo quando hai un attaccante che fa 22 gol in metà stagione. Ci lavoriamo, abbiamo perso Khedira per infortunio, lui segna. Rabiot e Bentancur hanno sempre segnato poco, ma sono giovani e possono migliorare".