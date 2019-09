È stata la domanda che animato il pre-partita, ieri sera al Wanda Metropolitano. Perché Sarri ha scelto Cuadrado? Prova a spiegarlo La Gazzetta dello Sport: Sarri ha scelto il colombiano al posto del più offensivo Bernardeschi per dare un messaggio. Sì, un messaggio che parla di prudenza. Con Cuadraro, la Juve ha avuto quindi modo di scalare al 4-4-2 in fase difensiva, sfruttando la duttilità dell'esterno per poi rimettersi nel tridente con Higuain e Ronaldo con la palla bianconera. Il mister toscano ha scelto una linea difensiva pronta a rimanere bassa: il risultato è stato uno scarso palleggio, oltre alla poco sostanziosa manovra collettiva. Merito anche dei ragazzi di Simeone, bravi a sfruttare soprattutto le fasce. Poi è uscita la Juve, a testa alta. Ed è cambiato tutto.