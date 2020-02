Nella conferenza stampa di oggi, alla vigilia della Spal, Maurizio Sarri ha parlato anche di Cuadrado e del suo ruolo in campo. Ecco le sue parole: "Sono contento di Cuadrado, ha fatto una fetta di stagione da difensore esterno facendo vedere miglioramenti enormi in fase difensiva sia dal punto di vista individuale che tattico. Per necessità di questo periodo è tornato a fare l'esterno più offensivo. L'ha fatto nella maniera giusta e siamo molto felici del rendimento indipendentemente dal ruolo che può fare. Sentirsi dei meriti su un giocatore come lui sarebbe presuntuoso penso, è un giocatore forte. Stop".