Il centrocampo è sicuramente il settore nel quale ladovrà operare con più forza e attenzione durante il prossimo mercato, a prescindere da quando inizierà, in subordine alla ripresa o meno della stagione agonistica., fortemente indiziato di essere al, dopo quattro stagioni. Classe 1990, in scadenza con la Juve nel 2023, il bosniaco è in un momento di svolta della sua carriera: a 30 anni, un ultimo contratto importante potrebbe arrivare più dall’estero () che non dai bianconeri, i quali, da, non vedrebbero di cattivo occhio un rinnovamento del centrocampo, sia motivazionale che anagrafico.Per quanto riguarda i possibili innesti nel settore mediano degli attuali campioni d’Italia, circolano con insistenza soprattuto tre nomi (), quelli diL’ordine in cui li abbiamo elencati non è casuale, nel senso che rispecchia leA quanto apprendiamo,, italo-brasiliano e nazionale azzurro in scadenza di contratto con il Chelsea nel 2023. Con Sarri, il classe 1991 Jorginho ha giocato le migliori stagioni della sua carriera, a Napoli e a Londra, e con lui in cabina di regia il tecnico bianconero andrebbe sul sicuro.Gli altri due, invece, hanno caratteristiche tecniche e tattiche diverse, e presentano qualche punto interrogativo in più agli occhi dell’allenatore (tralasciando, in questo contesto, i discorsi di fattibilità economica delle operazioni in questione).riguardano l’adattabilità al calcio italiano e al gioco di Sarri, che sarebbero tutte da verificare;(classe 2000) c’è qualche dubbio sul fatto che un giocatore così giovane e con così poco esperienza a grandissimi livelli possa essere immediatamente un titolare fisso di una squadra come la Juventus. Entrambi, poi,, sono meno registi e più mezzali di centrocampo.