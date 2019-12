Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, torna a Figline per i 100 anni del Figline Valdarno. Queste le parole del tecnico bianconero al teatro comunale Garibaldi: "​A che età ho iniziato a fumare? Fino a quando giocavo, fumavo la domenica sera durante le partite. Durante la settimana pochissimo, quasi mai. Il Figline? Devo ringraziare. Questa è una maglia a cui sono molto affezionato. Una delle squadre che rimangono nella pelle. Non è successo solo a me, ma a tanti allenatori e giocatori. Ti senti dentro una famiglia".



L'EMOZIONE - "Se è rimasto qualcosa? Spero di sì, un mese fa mi hanno chiamato a Nyon per una riunione con i migliori allenatori al mondo e io ho detto al segretario della Juve ho detto: ‘Ma hanno chiamato me? Sei sicuro?’ Lo spirito è sempre quello, uno crede che le emozioni derivino dalla mediaticità dell’evento ma l’evento ce l’hai dentro. Le emozioni che ho provato a fare Sangiovannese-Montevarchi le ho provate poche volte da allenatore, neanche in finali internazionali. L’emozione dentro di noi non ha niente a che vedere con la mediaticità dell’evento. Spero che sia lo stesso e credo di si perché l’emozione è la stessa".



ALLEGRI - "Ricordo una volta Sangiovannese-Aglianese... allenatore Aglianese era Massimiliano Allegri. Finì 0-0, nessun gol. Ci disse un tifoso: 'Se siete due allenatori voi...'".