Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia con l'Udinese Sarri ha parlato della situazione di Pjaca: "Non lo so, vediamo dalle condizioni degli altri giocatori. Se si aprono spazi per Marko sono contentissimo. Ha avuto una sfortuna unica, ha grandi potenzialità, quando ero al Napoli era uno dei nostri obiettivi, ci arrabbiammo molto quando firmò per la Juve, lo avevamo seguito tantissimo. Se si apre uno spazio per Marko sono il primo ad essere contento".