Maurizio Sarri, allenatore della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara persa 1-0 dai suoi contro il Lione: "E' difficile spiegarsi il perchè abbiamo fatto un primo tempo con la circolazione blanda del pallone. Ci è mancata la velocità e la cattiveria di muovere il pallone velocemente in avanti e per un quarto d'ora ci è mancata in difesa. Abbiamo preso gol con De Ligt fuori a farsi medicare. Abbiamo fatto un secondo tempo nettamente migliore ma per una partita di Champions è un po' poco per venirne fuori. Faccio grande difficoltà a far passare il concetto della palla mossa veloce a questa squadra. Spesso quando giocavamo a due tocchi riuscivamo a girarla lentamente. Dobbiamo lavorare su questo, è un concetto che dovrà passare nella maniera giusta".



CUADRADO FUORI POSIZIONE? - "La cosa principale che mi faceva sbracciare era questa palla mossa lenta. Erano diversi che sbagliavano movimenti e posizione ma nasce tutto da quando la palla viene mossa lentamente".



SEGNALI NEL RISCALDAMENTO? - "Al riscaldamento ero fuori ma lo staff mi ha detto che il riscaldamento era normale. Lo strano è che dovrebbe succedere il contrario, in allenamento la palla andava al doppio rispetto a oggi, dovrebbe essere la partita a esaltarci e a far girare il pallone più veloce.



SUI TEMPI DI REAZIONE - "Non mi sembra che in certe zone del campo ci abbiano messo una pressione esagerata. Eravamo noi che da dietro iniziavamo l'azione a basso ritmo. Questo è difficile giocare a calcio con questo presupposto".



SUL SECONDO TEMPO - "La ripresa è stata migliore perché la palla è stata mossa più veloce, c'è stato più movimento senza palla e più riconquiste. Questo ci ha portato a chiuderli nella loro area".