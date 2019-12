L'allenatore della Juve Maurizio Sarri ha parlato a Dazn dopo il pareggio con il Sassuolo: "Ho parlato con la squadra per 30 secondi, ci siamo tolti freddo di dosso, non abbiamo fatto neanche una partita negativa, o meglio un primo tempo con poca testa, su ogni palla persa concedevamo troppo tempo e spazio, abbiamo avuto tante palle gol nel secondo tempo per venire a capo della partita. Nel primo tempo la sensazione è che ci fossero poche energie a livello caratteriale. Nel secondo tempo la squadra ha reagito in maniera forte, il primo tempo non è stato di buon livello e dentro ci abbiamo messo dentro erroracci con una fase di rientro blanda come nel caso del primo gol. Ci è mancata un po' di testa e anima. Nel finale si poteva vincere".



CAMBIO HIGUAIN - "Fino a quando la reazione è stata veemente e gli avversari sono stati costretti in area abbiamo potuto continuare in quella maniera, dopo, appena gli avversari hanno iniziato a palleggiare abbiamo visto che la squadra era andata in difficoltà e abbiamo cercato solidità con Ramsey".



PALLEGGIO - "Costruzione lenta e sbagliavamo movimenti con i centrocampisti. Ci hanno preso 4-5 volte con la squadra troppo aperta in relazione alla situazione, stavamo sbagliando qualcosa. Il primo tempo è stata con poca testa. Veniamo da due partite in cui abbiamo speso tante energie nervose, ricarcarsi non è sempre semplice, è più facile recuperare energie fisiche che nervose. Dovevamo proprio per questo giocare con maggior accortezza soprattutto nel primo tempo".



RONALDO - "La sensazione è che lui abbia recuperato a livello di resistenza, sta facendo meglio nelle parti finali, il passo successivo sarà riacquisire brillantezza ma ha preso la strada della risalita".



ERRORI - "Abbiamo giocato con poca testa e l'erroraccio è più facile che venga fuori. Abbiamo avuto bisogno del 2-1 per ritrovare energie mentali".



BUFFON - "Dispiaciuto? Solitamente su un gol si analizza l'ultimo errore, qui ce ne sono una serie di incredibili, a cominciare da quel pallone giocato sulla destra, ha sbagliato anche Buffon che rientra in una catena di errori evidenti".



LAZIO - "Immobile? Fatemela iniziare a vedere, sicuramente è un ragazzo per cui parlano i numeri, inutile che ne parli io".