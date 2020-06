c'è ottimismo per vederlo in panchina. Un ritorno atteso e sperato, specie dopo le recenti uscite deludenti. La doppia sfida di Coppa Italia contro Milan e Napoli ha mostrato un attacco opaco, con un Cristiano Ronaldo spento e lontano parente di quello che tutti conoscono. La mancanza di un centravanti di ruolo, in grado di lavorare in area di rigore, si è sentita eccome: troppo poco spazio, negli ultimi metri, per la velocità di CR7; troppo poco robusto il fisico di Paulo Dybala.. Paratici si sta già muovendo per cercare un sostituto: Milik è in pole, Jimenez insegue. Eppure il futuro dell'argentino è ancora tutto da scrivere, perché la Juve non è disposta a sconti sfavorevoli per il proprio bilancio. Nessun regalo, dunque, tra cifra del cartellino e ingaggio:: da una parte il romantico richiamo dei Millonarios, dall'altra i 7,5 milioni annui della Juve. La priorità, ora, torna però ad essere il campo: Sarri ha aspettato il suo centravanti, già allenato a Napoli e Londra, arma in più per il bollente finale di stagione. Nella speranza che diventi il suo primo alleato.