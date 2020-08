Intervenuto in conferenza stampa, Maurizio Sarri ha dichiarato: "Abbiamo fatto una buona prestazione. Dovevamo rimontare, ci siamo trovati sotto per un rigore folle. Il fallo su Higuain era abbastanza evidente, non è stato un arbitro all'altezza della situazione. Se ci fosse una classifica della Champions saremmo secondi: questa cosa mi lascia un'amarezza mostruosa, mi fa capire quanto sia maledetta questa competizione".



SULLA STAGIONE - "Cosa dirò al presidente? Non posso dirlo. Stasera vado a casa inferocito perché siamo stati eliminati. Nei prossimi giorni ci saranno degli incontri, ognuno dirà la sua".