Maurizio, allenatore della, parla a Rai Sport dopo lo 0-0 contro il, che ha permesso ai bianconeri di andare in finale di Coppa Italia: "Dopo 3 mesi senza giocare, tornare in panchina e vedere la squadra in campo è una bella sensazione, anche se ci manca l'apporto del pubblico. Non è semplice giocare così, per nessuno. Sono rimasto sorpreso e soddisfatto di quanto fatto i primi 30 minuti, dominio straordinario, dopo siamo andato piano piano calando nei ritmi e nell'intensità mentale. Ma in questo momento le partite sono tutte piene di rischi"."Abbiamo perso lucidità e siamo andati troppo da soli, con azioni individuali. C'è da dire che non abbiamo concesso niente, come stava capitando anche prima dello stop"."Stiamo parlando di giocatori che sono stati 70 giorni sul divano, farli tornare alla piena intensità non è così normale. Questa è una partita di fine luglio, ma non è una situazione precampionato, è molto peggio, perché precampionato stanno fermi 30 giorni ma fanno uno stop attivo. Qua si parla di 70 giorni di divano, e la situazione a livello muscolare e neurale non è facile".- "A Ronaldo è stato chiesto un sacrificio, il ragazzo ha accettato tranquillamente ed è una grandissima notizia. Ha fatto la partita che doveva fare in questo momento. Probabilmente lui non è abituato a sbagliare un rigore, è stato sfortunato, qualche ripercussione mentale la può aver avuta, perché ne sbaglia pochissimi. Lui è talmente forte che può giocare ovunque, il ruolo non fa la differenza"."3 giocatori in un cambio solo? Hanno faticato, ma ho fatto una cazzata. Con queste 5 sostituzioni mi sono fatto prendere dall'entusiasmo, cambiandone 3 rischi di stravolgere la squadra, abbiamo perso un po' di mano la partita, forse dovevo diluirle diversamente. Pjanic mezzala? Ci ho pensato spesso, ma poi ogni volta che ci penso mi sembra di essere in errore".