Il Chelsea è tra le squadre interessate a Maurizio Sarri, tecnico del Napoli che la prossima settimana incontrerà il presidente De Laurentiis per decidere il proprio futuro. Sarri ha una clausola da otto milioni di euro, clausola che il Chelsea potrebbe pagare entro la fine del mese in caso di mancato accordo per il rinnovo. In caso di approdo a Londra, Tuttosport riporta che il tecnico toscano potrebbe richiedere Gonzalo Higuain come uno dei primi acquisti.