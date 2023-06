La Juventus insiste per Davide Frattesi, finito nel mirino dei bianconeri dopo la grande stagione con la maglia del Sassuolo. Il classe '99 è un obiettivo sensibile, specie in relazione al futuro di Adrien Rabiot, e allora la Vecchia Signora si muove: martedì un primo confronto di persona per approfondire il discorso con gli emiliani.



INCONTRO - Nel corso del pomeriggio, le dirigenze di Juve e Sassuolo si sono incontrate: Giovanni Manna e il CFO Francesco Calvo per i bianconeri, per i neroverdi l'amministratore delegato Giovanni Carnevali, che in precedenza aveva incontrato anche il corrispettivo interista Beppe Marotta. Un vertice faccia a faccia per discutere i margini dell'operazione: la valutazione resta alta, il Sassuolo chiede 35 milioni di euro e non è convinto delle contropartite proposte dalla Juve (Barrenechea, Soulé e De Winter). Sullo sfondo restano in pista anche le altre squadre italiane che hanno manifestato interesse per Frattesi: la Roma, che può sempre vantare il 30% sulla futura rivendita per abbassare l'esborso economico, e l'Inter, soprattutto qualora dovesse partire Barella in estate.