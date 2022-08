nel primo tempo è semplicemente fondamentale per trasmettere tranquillità in una fase di difficoltà, non è chiamato a miracoli ma fa tutto ciò che deve fare.prova ordinata, è sempre al posto giusto.ancora a caccia della condizione migliore, limita i danni con esperienza.: ci pensa lui a mostrare i muscoli quando il Sassuolo alza i giri.: tutto sommato Berardi non fa male e quando spinge torna a dare qualità alla manovra, suo l'assist per Di Maria e sua pure l'iniziativa che sarebbe valsa un rigore dopo un minuto o poco più (16' st: buon debutto stagionale).: lavoro sporco, fatica a trovare il ritmo giusto ma dopo il vantaggio ci riesce anche lui.in avvio va in confusione, poi la Juve si sblocca e si sblocca pure lui (31' st Rovella sv).meglio a sinistra che a destra in realtà, perché è la Juve che con un centrocampo più folto trova coraggio (16' st: prove generali, si nota poco).gol, assist, un esordio che a livello individuale non poteva essere migliore. Deve fare la differenza, a 34 anni per la prima volta è chiamato a fare la prima stella e non il co-protagonista. Ma esce toccandosi l'inguine sinistro (21' stuno spezzone per dimostrare di essere in pole rispetto agli altri giovani).: recupero lampo, da mezzala aiuta la Juve a trovare equilibrio (31' st).: parte malino poi si guadagna il rigore e non si tiene più. Si sblocca dal dischetto, raddoppia nella ripresa. E tanto per gradire, si issa al primo posto della classifica cannonieri dopo soli 90 minuti.All.: la Juve parte male, digerendo poco il cambio di assetto rispetto ai test estivi. Il cooling break porta consiglio, torna al 4-3-3 e i bianconeri cambiano marcia. Cominciare con un 3-0, seppur con qualche difficoltà, è un bel segnale di forza.sui gol poteva poco, ma nemmeno ci ha provato.(7' ptci capisce poco).perde il duello con Vlahovic e regala pure la palla che Di Maria trasforma nell'assist del 3-0.nella trappola di Vlahovic.: spinge poco e soffre più del dovuto.parte forte poi si perde strada facendo.: si perde appresso a qualche nervosismo di troppo (36' st).bel potenziale, ancora da sgrezzare (36' st).la fotografia della serata no è tutta nella serie di spinte a McKennie quando Vlahovic è sul dischetto.: almeno ci prova e ci prova più volte (1' st: non si vede mai).non punge come potrebbe (14' st: quando entra non c'è più partita ma riesce a mettersi in mostra).All.: il Sassuolo parte bene e poi si scioglie alla prima difficoltà.