Juventus-Sassuolo 2-1



Juventus



Perin 6,5: reattivo su un bolide di Kyriakopoulos, incolpevole sul gol di Traroé.



De Sciglio 5,5: dalla sua parte il Sassuolo punge un po' di più (16' st Morata 6: entra e dà la scossa, ma si divora un gol anche in questa circostanza).



Bonucci 5,5: ci mette un po' a prendere le misure, resta fermo a guardare Traoré che prende la mira e la mette sotto l'incrocio.



De Ligt 6,5: giganteggia, elegante palla al piede, quando colpisce il palo però si divora il gol qualificazione.



Alex Sandro 6: parte forte e gioca bene, la vera notizia della serata sembra questa. Qualche errore non manca mai, ma resta uno dei più positivi della serata.



Zakaria 6: uno con le sue caratteristiche, che pressa a tutto campo e sembra ovunque, non può che rubare in fretta il cuor ai tifosi bianconeri (16' st Locatelli 6,5: il suo ingresso serve per alzare di nuovo il ritmo).



Arthur 5,5: trotterella e fornisce sempre una sponda ai compagni ma non inventa mai nulla di pericoloso. E Dybala viene pizzicato mentre lo rimprovera... (25' st Rabiot 6: di sostanza).



Cuadrado 5,5: qualche leziosismo di troppo, se il Sassuolo battezza la fascia sinistra è anche un po' colpa sua. È stanco, si vede.



Dybala 7: al primo pallone trova il gol, poi la palla sembra sempre calamitata dal suo piede sinistro. Cala alla lunga distanza ma pesca Vlahovic per la fuga decisiva.



McKennie 6,5: ci mette lo zampino sul gol del vantaggio, un po' mezzala e un po' ala sinistra, è lì che probabilmente si vedrà sempre più spesso. Sfiora due gol, una volta è il palo a negarglielo, poi fa tutto Pegolo.



Vlahovic 7: fa la guerra da solo tra i centrali neroverdi, attacca sempre la profondità, la grande occasione arriva ma il gol non sembra arrivare. E nella ripresa gestisce male qualche pallone di troppo. Poi però trova il gol decisivo, di pura rabbia: predestinato (45' st Kaio Jorge sv).



All. Allegri 6,5: la rivince col tridente, quindi con coraggio. Strano?

Sassuolo

: grande esperienza, se la cava in più di un'occasione con almeno un paio di interventi che hanno del miracoloso.: quando arriva, Alex Sandro passa sempre. E Vlahovic lo spazza via.: mica facile arginare Vlahovic, ci prova.: in seconda battuta su Vlahovic quando Dybala gira al largo, un super intervento nega a Morata il gol del 2-1.: spina nel fianco, quando accelera sa far male.Harroui 6; protegge Lopez e propone buone cose (: entra quando c'è solo da resistere e soffrire).: motorino inesauribile, è sempre al posto giusto e non regala un pallone ().: non affonda come dovrebbe, sostituito dopo un'ora pensando alla Roma (: non aiuta la squdra a rifiatare).: movimenti che mandano a volte fuori giri Bonucci.: un gran gol e tante altre intuizioni pericolose, il migliore del Sassuolo fino a quando resta in campo (: un po' troppo leggero).: il duello a distanza con Vlahovic passa in secondo piano, lui lavora tanto spalle alla porta e fornisce una sponda perfetta sul gol di Traoré.: per un'ora se la gioca e merita almeno il pareggio. Poi pensa alla Roma, toglie Berardi e Trarre, allora la Juve dilaga fino al gol del 2-1.