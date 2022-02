Subito contro. Dopo poche settimane dal suo trasferimento alla Juventus, Dusan Vlahovic affronterà la Fiorentina da avversario nella semifinale di Coppa Italia: “I tifosi viola mi accoglieranno male? Io sto pensando solo alla partita e a vincere, le altre cose non mi interessano tanto - ha detto a SportMediaset - Sarà una partita come le altre, noi siamo qui per giocare a calcio".