Scadenza 2020. C'è una Juve come sempre attenta alle opportunità di mercato, da Christian Eriksen in poi. Ma c'è una Juve che deve anche affrontare le scadenze interne. Ce n'è una attesa, che in realtà ci si augura di poter anticipare: quella legata al contratto di Max Allegri, che non è stato ancora risolto, da oltre 7 milioni netti a stagione più bonus. In caso di chiamata da un altro club, l'ex tecnico bianconero dovrà trovare quell'accordo che ancora non è stato trattato. Poi però ce ne sono altri più urgenti da affrontare a livello progettuale, con cinque giocatori attualmente in scadenza di contratto. Situazioni anche delicate, perché la situazione di elementi chiave come Mario Mandzukic dovrà fare scuola pure in tal senso: non sempre rinnovare per evitare di perdere un giocatore a parametro zero può risultare una buona soluzione.



CUADRADO – Il primo che dovrebbe rinnovare è Juan Cuadrado. Diversi i contatti già avuti tra la Juve e il suo agente Alessandro Lucci, con un punto di partenza piuttosto chiaro già posto alla fine della scorsa stagione: rinnovo o cessione. Cuadrado è rimasto, rifiutando in particolar modo i milioni in arrivo dalla Cina, quindi sarà tempo di rinnovo, già impostato. Al rientro dalla parentesi con la Colombia la trattativa entrerà nel vivo, come confermato dallo stesso giocatore. Sul piatto un prolungamento di una stagione alle stesse condizioni economiche, 4 milioni netti più bonus.



MATUIDI – Diversa la situazione di Blaise Matuidi, che la Juve ha realmente provato a vendere in ogni modo nelle scorse settimane. Alla fine anche il centrocampista francese è rimasto, guadagnandosi anche la maglia da titolare in questo avvio di campionato. E il rinnovo sarà una questione solo (o quasi) in mano alla Juve, che gode dell'opzione per prolungare il contratto di un'altra stagione ancora da esercitare entro la fine della stagione alle stesse condizioni.



CHIELLINI E GLI ALTRI – Poi ci sono quelli che si riaggiorneranno a fine stagione. Gigi Buffon e Carlo Pinsoglio, per esempio: il primo dovrebbe essere all'ultimo giro di giostra, il secondo potrà restare a lungo senza problemi. Per quel che riguarda invece capitan Giorgio Chiellini il patto è chiaro da tempo, di anno in anno si capirà come e se continuare, con quale ruolo e motivazioni. Ora tutto ruota attorno al recupero dal grave infortunio, a 35 anni non può che essere condizionante. Gli obiettivi per l'immediato non cambiano: scudetto, Champions, Europeo. Prima però il recupero. E poi si capirà se continuare ancora un anno.