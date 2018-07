Il reparto difensivo della Juventus si è già rafforzato con gli arrivi di Mattia Caldara e Leonardo Spinazzola (che però resterà ai box fino a gennaio). I bianconeri continuano comunque la ricerca di un nuovo centrale difensivo visto che sia Benatia che Rugani potrebbero lasciare Torino. In caso di partenza di uno dei due il primo nome sulla lista di Marotta e Paratici è quello di Diego Godin, in scadenza con l'Atletico nel 2019 e, soprattutto, disponibile per 20 milioni di euro grazie alla sua clausola rescissoria.