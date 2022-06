La Juventus deve sciogliere il nodo Ramsey. Il gallese rientrerà dal prestito ai Rangers che hanno deciso di non riscattarlo, il club bianconero gli sta cercando una nuova sistemazione ma al momento non ci sono stati interessamenti concreti per il giocatore che ha un ingaggio da 7 milioni all'anno. Con questo scenario, tra le varie ipotesi c'è anche quella di una risoluzione del contratto.