Piace Posch, piace Ferguson. Ma tra i giocatori del Bologna di Thiago Motta ce n'è un altro ad aver stregato Max Allegri. Ed è Jerdy Schouten, metronomo ed equilibratore, proprio quello che servirebbe alla Juve per far rifiatare Manuel Locatelli nella prossima stagione. Contatti in corso, richiesta di informazioni già effettuata: ma serviranno almeno 20 milioni di euro per il giocatore fresco di rinnovo.