. Il centrocampista della Juve, fresco di esordio in Serie A,: in un vecchio video in compagnia di due ragazze, infatti, cantava "" sulle note di Dragostea din tei."Ciao, sono Nicolò Fagioli! Vi volevo dire che quel video vecchio è stato totalmente sbagliato ma non voleva insultare nessuno, anzi...mai avuto niente contro Pescara e contro la vostra gente ci mancherebbe!! L'ammiro come società anche perché conosco molti giocatori che sono stati lì e me ne hanno sempre parlato bene! Era una canzone che avevo sentito in discoteca e pensavo fosse così, nulla di più! Ho capito oggi dopo i commenti che non era un bel video e l'ho subito eliminato! Mi scuso da parte mia con tutta la gente di Pescara, un abbraccio!".