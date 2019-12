Quello stesso pacchetto arretrato che fino alla sconfitta dell'Olimpico non era praticamente mai stato toccato alla ricerca dei perfetti automatismi, non si è più visto.Una rivoluzione che non ha cambiato la sostanza, ma che apre un caso e tanti dubbi:Se la scelta, almeno inizialmente, di uno trae Mattiain luogo di Cuadrado si può giustificare agli equilibri dettati dal lancio del tridente da bar, come mai De Ligt da insostituibile ha perso il posto in favore di Demiral?